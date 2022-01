Aktuelle RKI-Zahlen : Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland steigt weiter an – vier weitere Todesfälle (Bildergalerie mit Kreis-Inzidenzen)

Saarbrücken/Berlin In allen saarländischen Landkreisen legen die Zahlen bei den Neuinfektionen mit dem Corona-Virus zu. Außerdem meldet das Robert-Koch-Institut vier weitere Todesfälle.

Das RKI meldet am Samstag, 8. Januar, zudem vier weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Saarland steigt damit auf 1263.

Spitzenreiter bei Corona-Zahlen bleibt St. Wendel

Den niedrigsten Wert verzeichnet aktuell der Landkreis Saarlouis mit einer Inzidenz von 244,7. Alle Zahlen zu den Landkreisen in der Bildergalerie sowie als Wochenvergleich in der Tabelle.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen starken Anstieg der Zahl der binnen 24 Stunden übermittelten Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche gemeldet. Der Wert wurde am Samstagmorgen mit 55 889 angegeben, in der Woche davor waren es 26 392 erfasste Neuinfektionen. Die 7-Tage Inzidenz gab das RKI mit 335,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 303,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 220,3 (Vormonat: 427,0). Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.24 Uhr wiedergeben.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 3,15 (Donnerstag: 3,26) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 6 692 700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 113 900.