RKI zur Corona-Inzidenz : Saarland liegt über Deutschland-Wert – Höchstwert nach Ausbruch in Kneipen (Bildergalerie mit Kreis-Inzidenzen)

Saarbrücken/Berlin In allen saarländischen Landkreisen legen die Zahlen bei Neuinfektionen mit dem Corona-Virus zu. Außerdem meldet das Robert-Koch-Institut weitere Todesfälle. Bei dem Sieben-Tage-Ansteckungswert überholt das Saarland nun den Bundesschnitt. Alle Werte auch in der Bildergalerie.

Das RKI meldet am Freitag, 7. Januar, zudem zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Saarland steigt damit auf 1259.

Spitzenreiter bei Corona-Zahlen ist St. Wendel

Den niedrigsten Wert verzeichnet aktuell der Landkreis Saarlouis mit einer Inzidenz von 227,6. Alle Zahlen zu den Landkreisen in der Bildergalerie sowie als Wochenvergleich in der Tabelle.

Das RKI gab die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland mit 303,4 an. Am Vortag hatte sie bei 285,9 gelegen, vor einer Woche bei 214,9. Die Inzidenz liegt damit wieder so hoch wie zuletzt vor Weihnachten.