Corona-Zahlen des RKI : Weiterer Anstieg der Inzidenz im Saarland – ein Landkreis liegt knapp unter dem 90er-Wert

Update Saarbrücken/Berlin Die Tendenz scheint ungebrochen: Die Zahl der Neuinfektionen steigt im Saarland. Das teilt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag mit. Unterdessen zeigt sich eine minimale Entspannung auf Bundesebene.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag, 2. November, 51 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Saarland gemeldet. Am Montag waren es 29 neue Fälle – über Wochenenden und Feiertage sind die Zahlen allerdings aufgrund verringerter Tests immer geringer. 49 990 Infektionen mit Covid-19 verzeichnet das RKI für das Saarland damit insgesamt seit Pandemie-Beginn. Einen weiteren Todesfall registrierte das Institut. 1067 Personen sind bislang seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Corona-Virus im Saarland gestorben.

Corona-Zahlen für Deutschland

Der seit zweieinhalb Wochen anhaltende Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist gebrochen. Das RKI gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 153,7 154,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 154,8 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 9658 Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.23 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 6573 Ansteckungen gelegen.