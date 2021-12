Aktuelle Zahlen des RKI : Corona-Inzidenz steigt im Saarland – Weitere Tote im Zusammenhang mit dem Virus

Saarbrücken/Berlin Nach den rückläufigen Fallzahlen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zeigt die Kurve der Neuinfektionen seit einigen Tagen wieder nach oben. Ein saarländischer Landkreis legt einen deutlichen Sprung hin.

Omikron: So will sich das Saarland auf die Corona-Variante vorbereiten

Was für Intensivbetten, Pflege und Kitas geplant ist : Omikron: So will sich das Saarland auf die Corona-Variante vorbereiten

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte für Deutschland ebenfalls eine höhere bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Morgen mit 214,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 207,4 gelegen, vor einer Woche bei 265,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 41 240 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 3.26 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 35 431 Ansteckungen.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 3,15 (Mittwoch 3,18) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitag mit 6 382 900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 111 925.