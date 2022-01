Aktuelle Zahlen des RKI : Corona-Inzidenz im Saarland steigt – Nach Massenausbruch in Kneipe erheblicher Sprung in einem Landkreis

Trotz weniger Tests zwischen Feiertagen steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Foto: dpa/Robert Michael

Saarbrücken/Berlin Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Saarland binnen einer Woche nähert sich wieder dem 200er-Schwellenwert. Alle Landkreise sind von steigenden Zahlen betroffen. Auch ein weiteres Todesopfer ist zu beklagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion und dpa

391 neue Corona-Fälle binnen eines Tages hat das Robert-Koch-Institut (RKI) für das Saarland registriert. Das sind mehr als am Vortag (349). Doch die Sieben-Tages-Inzidenz steigt. Seit Beginn der Pandemie haben sich mindestens 74 409 Menschen im Saarland mit dem Virus infiziert.

Das RKI meldet zudem einen weiteren Todesfall in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Saarland steigt damit auf 1 247.

Der Landkreis Merzig-Wadern bleibt weiterhin die Region mit den meisten Neuansteckungen innerhalb einer Woche, auf 100 000 Einwohner hochgerechnet. Der Wert liegt am Samstag, 1. Januar, bei 218,4 und damit nur knapp vor dem Regionalverband Saarbrücken (218).

Den niedrigsten Wert verzeichnet aktuell der Landkreis Saarlouis mit einer Inzidenz von 159,5.

Mittlerweile ziehen die Werte in allen Regionen des Saarlandes wieder an. Und das trotz weniger Tests zwischen den Feiertagen. Einen beachtlichen Satz nach oben machten die Angaben in St. Wendel. Dort steht die Inzidenz aktuell bei 211,7. Am Vortrag betrug er noch 160,8. Dort hatte das Gesundheitsamt in der Kneipenszene einen Massenausbruch mit der Virusvariante Omikron gemeldet.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Das RKI meldete am dritten Tag in Folge einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 220,3 an. Weil zwischen den Jahren weniger getestet und gemeldet wird, geht das RKI bei den Zahlen von einer Untererfassung aus.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 214,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 242,9 (Vormonat: 442,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 26 392 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 3.45 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 22 214 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 184 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 157 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7 176 814 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.