Corona-Inzidenz : RKI: Saarland überspringt wieder 200er-Schwelle – Nach Massenausbruch hat Kreis St. Wendel höchste Rate

Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen im Saarland, aber auch deutschlandweit steigen wieder kontinuierlich. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarbrücken/Berlin Nach den Feiertagen zwischen den Jahren legen die Neuinfektionen im Wochenvergleich auch bundesweit kontinuierlich zu. Das geht aus den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Zwei Landkreise im Saarland zeigen indes eine leichte Tendenz nach unten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion und dpa

214 neue Corona-Fälle binnen eines Tages hat das Robert-Koch-Institut (RKI) für das Saarland registriert. Das sind zwar weniger als am Vortag (391). Doch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt. Seit Beginn der Pandemie haben sich mindestens 74 409 Menschen im Saarland mit dem Virus infiziert.

Das RKI meldet zudem einen weiteren Todesfall in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Saarland steigt damit auf 1 248.

Mittlerweile steht der Landkreis St. Wendel nach einem Massenausbruch in der Kneipenszene an der Spitze der Regionen im Bundesland mit der höchsten Ansteckungsrate binnen einer Woche, auf 100 000 Einwohner hochgerechnet (Inzidenz). Der Wert beträgt aktuell 273, wie das RKI am Sonntagmorgen, 2. Januar, meldet. Das ist ein erheblicher Zuwachs. Am Samstag hatte das Institut noch eine Inzidenz von 211,7 gemeldet. Am Freitag war es 160,8. Damit löst das St. Wendeler Land den Landkreis Merzig-Wadern an der Spitze der Regionen mit der höchsten Inzidenz ab.

Den niedrigsten Wert verzeichnet aktuell der Saarpfalz-Kreis mit einer Inzidenz von 172,2. Er ist mit dem Landkreis Merzig-Wadern (211,7) einer der beiden Kreise mit geringfügig sinkender Tendenz. Alle Zahlen im Detail stehen auch in der Tabelle.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Das RKI meldete am vierten Tag in Folge einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Das Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 222,7 an. Weil zwischen den Jahren weniger getestet und gemeldet wird, geht das RKI bei den Zahlen von einer Untererfassung aus. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 220,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 220,7 (Vormonat: 439,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 12 515 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 3.34 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 10 100 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 46 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 88 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7 189 329 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.