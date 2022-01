RKI zur Corona-Inzidenz : Zahl der Neuinfektionen im Saarland steigt – Nach Massenausbruch reißt ein Landkreis 300er-Schwelle

Anstehen fürs Testen und Impfen: Vielen Menschen wollen auf Nummer Sicher gehen. So auch am Wochenende in St. Wendel, wo es zu einem massiven Ausbruch gekommen war. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Saarbrücken/Berlin Noch sind längst nicht alle Testergebnisse des Jahreswechsels im vollen Umfang ausgewertet – und dennoch legen die Zahlen zu: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch bundesweit. Besonderes Augenmerk fällt auf einen Spitzenreiter im Saarland.

Das RKI meldet am Montag, 3. Januar, zudem zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Saarland steigt damit auf 1 250.

St. Wendel legte somit einen erheblichen Sprung bei den Infektionszahlen hin. Die Inzidenz hatte am 2. Januar nach Angaben des RKI noch bei 273 gelegen, womit sich der Landkreis aber auch schon an die Spitze setzte. Am Samstag hatte das Institut eine Inzidenz von 211,7 gemeldet. Am Freitag war es 160,8 gewesen.