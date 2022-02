Zahlen des RKI : Neuer Höchstwert: In allen Saar-Kreisen steigt die Corona-Inzidenz weiter

Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch 8 Bilder Die täglichen Corona-Fallzahlen für das Saarland im Überblick

Saarbrücken/Berlin Auch zu Beginn des Wochenendes steigen die Ansteckungszahlen mit dem Corona-Virus im Wochenvergleich. Das meldet das Robert-Koch-Institut am Samstagmorgen. Dabei liegt ein Landkreis deutlich über dem Landesschnitt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet im Saarland am Samstag, 5. Februar, 2323 Infektionen mit dem Corona-Virus innerhalb eines Tages. Am Vortag waren 2406 Ansteckungen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 1380,7 am Vortag auf jetzt 1427,2 – ein neuer Spitzenwert und über dem Durchschnitt aller Bundesländer in Deutschland.

Das RKI registrierte im Saarland einen weiteren Todesfall. Die Gesamtzahl der Gestorbenen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus liegt aktuell bei 1338. Seit Beginn der Pandemie sind 114 469 Menschen mit dem Virus infiziert worden.

Inzidenz-Höchstwert in einem Landkreis erneut überschritten

Der Landkreis Merzig-Wadern ist nach wie vor die Region mit der höchsten Inzidenz. Mit 2122,3 (Vortag: 2038,3) meldet das RKI die bislang höchste registrierte Inzidenz eines Saar-Landkreises. Damit liegt Merzig-Wadern weit über den Werten der anderen Regionen im Saarland und als einziger Landkreis über der 200er-Schwelle..

St. Wendel bleibt Landkreis mit niedrigster Inzidenz

Die niedrigste Inzidenz verzeichnet weiterhin der Landkreis St. Wendel (929,9). Nur im St. Wendeler Land liegt die Inzidenz damit unter dem Wert von 1000. In allen Landkreisen stieg die Inzidenz. Alle Werte der einzelnen Regionen im Saarland stehen in der Tabelle.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Das RKI meldet einen weiteren Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1388 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1349,5 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1127,7 (Vormonat: 258,6). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 217 815 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.57 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 189 166 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 172 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 182 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 10 889 417 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,45 an (Donnerstag: 5,00). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.