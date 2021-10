Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts : Saarland-Inzidenz steigt leicht an - zwei Landkreise wieder über 50

Saarbrücken/Berlin Von Freitag auf Samstag ist die Inzidenz im Saarland leicht angestiegen. 89 Neuinfektionen werden insgesamt vermeldet.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat im Saarland am Samstag 89 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Damit gibt es seit Pandemie-Beginn im Saarland 47 957 bestätigte Fälle des Virus. Die Zahl der Verstorbenen in Verbindung mit der Krankheit liegt weiterhin bei 1053.

Die Inzidenz im Saarland ist leicht von 39,8 auf 43,3 gestiegen. Damit liegt das Saarland weiterhin deutlich unter dem Bundesschnitt. Allerdings ist die Inzidenz in fünf von sechs Landkreisen wieder angestiegen. In Saarlouis und im Saarpfalz-Kreis liegt sie jetzt wieder über 50. Die niedrigste Inzidenz weist aktuell Merzig-Wadern (22,2) auf, die höchste seit heute der Saarpfalz-Kreis (54,4).

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es momentan wenig Dynamik. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 64,4 an. Am Vortag hatte der Wert bei 63,8 gelegen, vor einer Woche ebenfalls bei 64,4 (Vormonat: 83,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 8854 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.56 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 8517 Ansteckungen gelegen.