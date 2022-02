Aktuelle Zahlen des RKI : Corona-Inzidenz im Saarland legt weiter zu – Nur ein Landkreis hält sich unter 1000er-Schwelle

Saarbrücken/Berlin Erneut hat der Ansteckungswert im Wochenvergleich einen Höchststand erreicht. Zudem meldet das Robert-Koch-Institut weitere Tote im Zusammenhang mit einer Infektion. Die Zahlen im Überblick.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet im Saarland am Mittwoch, 2. Februar, 2476 Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Am Vortag waren 1108 Ansteckungen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 1216,7 am Vortag auf jetzt 1262,6 – ein neuer Spitzenwert.

Neuer Inzidenz-Höchstwert in einem Landkreis

St. Wendel bleibt Landkreis mit niedrigster Inzidenz

Die niedrigste Inzidenz verzeichnet weiterhin der Landkreis St. Wendel (787,7). Nur im St. Wendeler Land liegt die Inzidenz damit unter dem Wert von 1000. Nur in einer Region sank der Ansteckungswert: Im Saarpfalz-Kreis liegt er nun bei 1177,5 nach 1207,1 zuvor. Alle Werte der einzelnen Regionen im Saarland stehen in der Tabelle.

Das RRKI gab die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden am Mittwochmorgen mit 208 498 an. Damit wurde der bisherige Höchstwert von vergangenem Donnerstag mit 203 136 übertroffen. Am Dienstag hatten die Gesundheitsämter noch 162 613 Neuinfektionen vermeldet, am Mittwoch vor einer Woche waren es noch 164 000. Seit Pandemie-Beginn verzeichneten die Gesundheitsämter nach Angaben des RKI 10 186 644 Infektionsfälle.