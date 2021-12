Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Inzidenz im Saarland sinkt weiter – zwei weitere Todesfälle

Saarbrücken/Berlin Zum Wochenbeginn meldet das Robert-Koch-Institut 126 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland. Außerdem gibt es zwei weitere Todesfälle.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag 126 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 511 gewesen. 68 236 bestätigte Corona-Fälle gibt es damit seit Pandemie-Beginn im Saarland. Am Montag wurden im Saarland zwei neue Todesfälle von den Gesundheitsämtern der Kreise gemeldet. 1151 Menschen starben seit Beginn der Pandemie im Saarland damit insgesamt an oder mit dem Coronavirus.

Nachdem die Inzidenzzahlen in den vergangenen Wochen auf ein sehr hohes Niveau gestiegen waren, setzt sich der Abwärtstrend hier auch am Montag fort. Die Gesamtinzidenz im Saarland sinkt auf 362,9, am Vortag lag sie noch bei 374,4. Die Inzidenzen sinken auch in allen Landkreisen – mit einer Ausnahme. In Merzig-Wadern steigt die Inzidenz von 323,8 auf 331,5 an. Die niedrigste Inzidenz hat St. Wendel mit 269,5.

Corona-Zahlen für Deutschland

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 389,2 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 390,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 441,9 (Vormonat: 277,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 21 743 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 27 836 Ansteckungen.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 116 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 81 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6 531 606 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.