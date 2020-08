Krisengeschüttelter Regionalflughafen : Land glaubt weiter an Chancen für den Hahn

Mainz Die CDU sorgt sich um die Zukunft des Regionalflughafens und fordert Klarheit von der Landesregierung. Diese sieht keine Anzeichen für einen Rückzug der chinesischen Eigentümer.

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Frühjahr 2021, Christian Baldauf, erklärte am Sonntag im Anschluss an ein Gespräch mit Unternehmern und Kommunalpolitikern am Hahn: „Wir fordern eine klare Aussage der Landesregierung, ob sie weitere Flächen des Hunsrück-Airports verkaufen will.“ Er fügte die Frage hinzu: „Steht das Land noch hinter dem Flughafen?“ Region, Geschäftsleute und ansässige Betriebe am Hahn seien in großer Sorge.