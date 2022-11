Wie geht es weiter? : Rheinland-Pfalz beendet Corona-Isolation – wie das Saarland darauf reagiert

Rheinland-Pfalz beendet die Corona-Isolation ab diesem Samstag. Das wirft die Frage auf, wie das Saarland weiter verfährt.

In der vergangenen Woche hatte ein Regierungssprecher erklärt: „Wir nehmen zur Kenntnis, dass es mehrere Bundesländer gibt, die an den Isolationspflichten etwas ändern wollen. … Wir würden uns wünschen, dass es in einer so wichtigen Frage ein bundeseinheitliches Vorgehen gäbe und nicht einzelne Länder vorpreschen.“