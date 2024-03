Beschäftigte witterten „Verrat“ Überraschende Wende in Diskussion um Zukunft der Rettungswachen Homburg und Bexbach

Überrasche Wendung in der Diskussion um die Neu-Vergabe der Rettungswachen Homburg und Bexbach: Die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) macht einen Rückzieher und verzichtet auf eine Beteiligung an der Ausschreibung des Rettungsdienstes. Eine geplante Bietergemeinschaft aus Deutschem Rotem Kreuz (DRK) und Johannitern hatte zu Protesten der Belegschaft geführt, die nicht aufgespalten werden wollte und einen „Verrat“ witterte (die SZ berichtete). Die Mehrheit der Belegschaft befürwortete einen Komplettwechsel zur JUH, da sie das Vertrauen in das DRK als zerstört betrachtete.