Fast 100 000 Unterstützer : Völklinger Rentner fordert strenge Reichensteuer – und hat im Netz mit Petition Erfolg

Völklingen/Berlin Ausgerechnet FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner soll den Milliardären ans Portemonnaie gehen. Das fordert jedenfalls ein Rentner aus Völklingen, der dafür auch schon eine Internet-Kampagne gestartet hat. Und das mit großem Erfolg.

Ein Völklinger Bürger hat jetzt ein Internet-Petition an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gestartet. Ziel von Christoph Gottschalk, 70, ist es, dass der Spitzensteuersatz für Superreiche in Deutschland auf mindestens 60 Prozent erhöht wird. Wie der ehemalige Fraktionschef der Linken im Völklinger Stadtrat der SZ sagte, hätten die reichsten Menschen der Welt laut einer Oxfam-Studie seit Beginn der Corona-Pandemie ihr Vermögen verdoppelt.

Dagegen kämpften mehr als 160 Millionen Menschen auf der Welt um ihre Existenzgrundlage. Sehr viele hätte die Lebensgrundlage schon verloren und seien in große Armut gefallen, erklärte Gottschalk. „Die volkswirtschaftlichen Schäden durch die Pandemie gehen sicherlich schon jetzt in die zig Milliarden, während die Superreichen sich wie in einem Goldrausch bedienen“, betonte der Völklinger Rentner, der früher nach eigenen Angaben als promovierter Diplom-Ingenieur im Bereich Flugtriebwerke gearbeitet hat.