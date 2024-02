Warnung vor Saar-AfD Historiker Rainer Hudemann warnt vor großem Schaden für das Saar-Parlament

Der saarländische Landtag steht vor einem bisher einmaligen Konflikt. Für die kommende Sitzung stellt die AfD einen Diskussions-Antrag zur Tagesordnung mit dem Titel „Remigration und Reintegration stärken, Recht durchsetzen und die Heimatländer durch Rückkehr stärken.“ Der renommierte Saar-Historiker Professor Rainer Hudemann warnt ausdrücklich die Landtagsverwaltung sowie die Fraktionen von SPD und CDU davor, diese Formulierung so zu akzeptieren. „Ich will versuchen, den Landtag als Parlament zu schützen“, erklärte Hudemann seine Motivation am Sonntag im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung.