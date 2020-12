Studienstiftung Saar : „Überzeugungstäter“ Klimmt leitet  Stiftungs-Kuratorium

Saarbrücken Die vor elf Jahren vom Saarland gegründete „StudienStiftungSaar“ meldet personelle Veränderungen in ihrem Kuratorium. Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Präsidentin des Sparkassenverbandes, Rita Gindorf-Wagner, Geschäftsführerin der Strukturholding Saar (SHS), und Professorin Patricia Oster-Stierle sind neue Mitglieder des Kuratoriums.

Die mit sechs Millionen Euro Stiftungskapital ausgestattete Studienstiftung fördert Studierende an Hochschulen im Saarland und an Berufsakademien, die ihren Sitz an der Saar haben. So wurden 2500 Studierende und 4000 Schüler unterstützt. In der Satzung verankerte Ziele sind unter anderem die Förderung von Wissenschaft und Forschung an den Hochschulen und die Studentenhilfe. Kraft Amtes sind Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Carsten Meier, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK), als Vertreter der Stifter im Kuratorium vertreten.