Rehlinger zu Besuch beim Nachbarn : Luxemburg und das Saarland wollen Beziehungen deutlich vertiefen

Luxemburg Das Saarland wird in Zukunft enger mit Luxemburg zusammenarbeiten. Das haben Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und Premierminister Xavier Bettel bei einem Treffen in Luxemburg angekündigt. Betroffen davon soll unter anderem der Bereich Verkehr sein.

Luxemburg und das Saarland wollen in diesem Jahr einen konkreten Fahrplan erarbeiten, wie sie ihre Beziehungen weiter ausbauen können. „Die Beziehungen zum Saarland sind sehr gut, wir haben aber noch immer Potenzial, um sie zu vertiefen“, sagte der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel am Donnerstag bei einem Besuch der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) in Luxemburg. Als Beispiele nannte er die Bereiche Verkehr, Wissenschaft, Ausbildung und Forschung. „Und wir möchten Konkretes, nicht nur Blabla, sondern Konkretes“, sagte Bettel.

Luxemburg soll besser an den Schnellverkehr der Deutschen Bahn angebunden werden

Bis Ende des Jahres solle zu bestimmten Themen gearbeitet werden, um 2024 in einer gemeinsamen Kabinettssitzung darüber zu befinden. Gemeinsam einsetzen wolle man sich auch für eine bessere Anbindung Luxemburgs an den Schnellverkehr der deutschen Bahn. Bettel sagte, er sehe Luxemburg als „Bermuda-Dreieck“ im Fernverkehr mit Deutschland. Um Verkehrsverbindungen zu verbessern, müssten grenzüberschreitende Verbindungen nahtlos funktionieren, sagte Bettel. „Wir können nicht den Leuten sagen: Ihr müsst auf das Privatauto verzichten, wenn es keine guten Verbindungen gibt.“

Wichtig sei auch eine Verbesserung der Homeoffice-Regeln für deutsche Pendler. Bisher dürfen deutsche Grenzgänger, die in Luxemburg arbeiten, maximal 19 Tage im Homeoffice arbeiten, ohne in Deutschland Steuern zahlen zu müssen. „Wir wollen gemeinsam dafür werben, dass sich an dieser Situation etwas ändert“, sagte Rehlinger. In Frankreich und Belgien gilt eine Freigrenze von 34 Tagen.