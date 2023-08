Im Herbst Rehlinger will mit zwei Gesetzen Wind- und Solarkraft im Saarland vorantreiben

Aber: „Wir wollen nicht nur vorgeben, was erreicht werden muss“, sagt Rehlinger. „Wir wollen auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen. Stichwort Akzeptanz.“ Auch dazu wolle die Regierung einen Gesetzentwurf im Landtag einbringen. Darin soll eine so genannte „Akzeptanzabgabe“ stehen. Diese sollen Investoren an Kommunen zahlen, in denen sie Windräder oder Solaranlagen bauen. Die Kommunen sollen laut Gesetz diese Mittel für „gemeindliche, gemeinnützige Zwecke einsetzen“. Das sei neben einer Beteiligung an Energiegenossenschaften „eine sinnvoll ergänzender Ansatz“. Nicht alle Bürger könnten sich teils auch aus finanziellen Gründen nicht über eine Genossenschaft an einer Anlage beteiligen, sollen aber „trotzdem davon profitieren können“.