Vorstoß von Olaf Scholz : Saarland sieht Chance auf Tilgung der Altschulden

Viele Kommunen ächzen unter der Last von Altschulden. Sie können jetzt auf Entlastung hoffen.

Saarbrücken Der Bund will offenbar hochverschuldete Kommunen entlasten. Die Landesregierung wertet die Pläne als ermutigendes Signal.

Der Bund will die Hälfte der Altschulden vieler in Finanznöten steckender Städte und Gemeinden übernehmen. Das plant Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), wie der Spiegel berichtet. Für den Rest des Kreditbetrags, der sich in den besonders betroffenen Ländern Saarland, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auf insgesamt 35 Milliarden Euro beläuft, sollen demnach weiterhin Länder und Kommunen aufkommen.