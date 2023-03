Drei Jahre nach Beginn der Pandemie : Rehlinger über Corona-Fehler: „Bedauere, dass ich nicht deutlicher protestiert habe“

Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (Archivfoto) Foto: Robby Lorenz

Am 3. März vor drei Jahren wurde der erste Corona-Fall im Saarland bekannt. In der SZ blicken Saar-Politiker zurück: Wo haben sie sich damals geirrt, was würden sie heute anders machen?