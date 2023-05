Rehlinger stellt Pläne vor Saar-Regierung will Europaleitbild entwickeln

Die saarländische Regierung will ein Europaleitbild für das Saarland entwickeln. Die Pläne dazu hat Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag vor Journalisten in Saarbrücken vorgestellt. Zuvor hatte Rehlinger anlässlich des Europatags mit Studierenden und Auszubildenden europarelevanter Studien- und Ausbildungsgängen an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken diskutiert.