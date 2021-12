Verschwörungstheorien oder nicht? : Nach Rehlinger-Kritik an Lafontaine: Linken-Fraktion wehrt sich in offenem Brief

Anke Rehlinger (SPD) und Oskar Lafontaine (Die Linke). Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken „An welcher Stelle hat Oskar Lafontaine Verschwörungstheorien verbreitet?“: Die Linksfraktion im Landtag des Saarlandes hat sich in einem offenen Brief an Anke Rehlinger gewandt.

Im SZ-Redaktionsgespräch hat sich die saarländische Wirtschaftsministerin und SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger zu möglichen Koalitionen auf Landesebene, ihren landespolitischen Zielen und zu dem Koalitionsvertrag der Ampel geäußert (wir berichteten). Rehlinger warf Oskar Lafontaine „Verschwörungstheorien“ vor. „Mit Befremden“ erfülle sie, dass Lafontaine den Begriff „Solidarität“ nutze, „um die Dinge auf den Kopf zu stellen, Verschwörungstheorien zu verbreiten und einer gesellschaftlichen Spaltung das Wort zu reden“.

Nun hat die Linksfraktion im Landtag des Saarlandes sich in einem offenen Brief an Anke Rehlinger gewandt. „Unsere Fraktion hat mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass Sie in Ihrem heutigen Interview in der 'Saarbrücker Zeitung' behauptet haben, dass unser Fraktionsvorsitzender Oskar Lafontaine den Begriff Solidarität nutzen würde, um die Dinge auf den Kopf zu stellen, Verschwörungstheorien zu verbreiten“, schrieb der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Saarländischen Landtag, Jochen Flackus. „Insbesondere der Vorwurf, dass Oskar Lafontaine Verschwörungstheorien verbreitet habe, hat dazu geführt, dass wir noch einmal aufmerksam seine Rede angehört haben, die mittlerweile von weit über einer Million Interessierten mit überwiegend großer Zustimmung gesehen wurde.“ Jochen Flackus fragte daher Anke Rehlinger öffentlich an, „uns mitzuteilen, an welcher Stelle Oskar Lafontaine welche Verschwörungstheorie in dieser Rede oder einer anderen öffentlichen Meinungsäußerung verbreitet hat.“

Der offene Brief an die SPD-Politikerin Anke Rehlinger im Wortlaut:

Lesen Sie auch Ein Überblick : Landtagswahl im Saarland 2022: Das sind die Spitzenkandidaten

Sehr geehrte Frau Ministerin,

unsere Fraktion hat mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass Sie in Ihrem heutigen Interview in der „Saarbrücker Zeitung“ behauptet haben, dass unser Fraktionsvorsitzender Oskar Lafontaine den Begriff Solidarität nutzen würde, „um die Dinge auf den Kopf zu stellen, Verschwörungstheorien zu verbreiten und einer gesellschaftlichen Spaltung das Wort zu reden“. Insbesondere der Vorwurf, dass Oskar Lafontaine Verschwörungstheorien verbreitet habe, hat dazu geführt, dass wir noch einmal aufmerksam seine Rede angehört haben, die mittlerweile von weit über einer Million Interessierten mit überwiegend großer Zustimmung gesehen wurde. Da wir nicht fündig geworden sind, bitten wir Sie, uns mitzuteilen, an welcher Stelle Oskar Lafontaine welche Verschwörungstheorie in dieser Rede oder einer anderen öffentlichen Meinungsäußerung verbreitet hat. Sie werden Verständnis dafür haben, dass wir daran interessiert sind, sicherzustellen, dass unser Fraktionsvorsitzender keine Verschwörungstheorien verbreitet, darum wären wir für einen entsprechenden Hinweis sehr dankbar.

Ich habe dieses Schreiben als offenen Brief verfasst, da sich die Öffentlichkeit für dieses Thema interessiert und bei uns auch eine Reihe von Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern eingegangen ist, die wissen wollen, welche Verschwörungstheorien Oskar Lafontaine denn verbreitet haben soll.

Mit freundlichen Grüßen,