Neue Saarland-Umfrage Rehlinger kann längst nicht alle Saarländer von ihrer Politik überzeugen

Saarbrücken · Die Saar-SPD verliert im aktuellen Saarland-Trend an Zustimmung. Grüne und AfD legen dagegen zu. Was die Saarländer an der Politik der Regierung auszusetzen haben und wo sie punkten kann.

23.03.2023, 18:27 Uhr

Grüner Stahl ist das große Thema für die Landesregierung. Viele sehen darin eine Chance, aber es bleibt Skepsis. Foto: dpa/Becker & Bredel

Von Ulrich Brenner Mitglied der Chefredaktion/Newsmanager

Die Transformation der Saar-Wirtschaft ist das Top-Thema der SPD-Landesregierung. Das Ziel: Die Industrie im Saarland klimaneutral umzubauen - und die Jobs in diesem Bereich zu erhalten oder adäquat zu ersetzen. Die meisten Saarländer haben Rehlinger und die SPD dabei auf ihrer Seite. Aber es gibt auch beachtliche Zweifel an dem Kurs in der Wählerschaft. Das zeigt der aktuelle Saarland-Trend von Infratest-Dimap. 42 Prozent der Wählerinnen und Wähler im Land sehen danch den Umbau der saarländischen Industrie zur Klimaneutralität eher als Risiko denn als Chance.