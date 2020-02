Nach deutlichen Einschränkungen im Zugverkehr auf den von ihr bedienten Strecken in der vergangenen Woche musste das Unternemen auch am Sonntag weitere Ausfälle melden. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Saarbrücken Die Privatbahn Vlexx musste erneut Züge absagen. Die Landesregierung als Auftraggeber wird ungeduldig.

Nach einer erneuten Serie von Zugausfällen bei der Privatbahn Vlexx in der Region verlangt Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) vom Unternehmen Aufklärung. Sie werde die Geschäftsführung ins Ministerium laden und sich „detailliert Bericht erstatten lassen“, erklärte Rehlinger am Sonntag. „Die erneuten Ausfälle bei der Vlexx schaden dem Image des ÖPNV im Saarland“, sagte sie. Das Unternehmen müsse alles dafür tun, die Missstände „schnellstmöglich abzustellen“. Die Vlexx, ein privates Verkehrsunternehmen mit Sitz in Mainz, betreibt als Auftragnehmer der öffentlichen Hand mehrere Nahverkehrsstrecken im Saarland, unter anderem die Verbindung von Saarbrücken nach Mainz und Frankfurt.