Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger : Der Bund muss strukturschwache Regionen gezielt fördern

Saarbrücken Unterstützung auf den Punkt statt überholte Verteilungsschlüssel: Das verlangt die saarländische Vize-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) von der Großen Koalition.

In einem Gastbeitrag der in Berlin erscheinenden Tageszeitung Der Tagesspiegel fordert Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger Hilfen der Bundesregierung für strukturschwache Regionen. Dabei bedürfe es einer Abkehr von der zurzeit üblichen Gangart, Geld wie gewohnt zu verteilen, ohne sich an die aktuelle Situation anzupassen. Die Politikerin beschreibt: „Am Ende überwiegt der bequeme Kompromiss, dass alle nach alten Verteilungsschlüsseln ein Stück vom Kuchen bekommen. So wird aber keine Region jemals aufholen können.“