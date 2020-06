Kostenpflichtiger Inhalt: SZ-Redaktionsgespräch mit Anke Rehlinger : „Die Politik kann auch Fehler machen“

Anke Rehlinger zu Gast beim Redaktionsgespräch der Saarbrücker Zeitung. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Anke Rehlinger spricht über den Umgang mit der Corona-Krise, das Konjunkturpaket des Bundes und einen möglichen Kanzlerkandidaten.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) macht keinen Hehl daraus, dass sie nicht mit allen Entscheidungen, die die Landesregierung in der Corona-Krise getroffen hat, 100-prozentig zufrieden ist. „Die Politik kann auch Fehler machen und das in der Rückwärtsbetrachtung auch zugeben“, sagt die Landeswirtschafts- und -verkehrsministerin im Redaktionsgespräch mit der Saarbrücker Zeitung. Rehlinger zieht eine Zwischenbilanz der Krise, spricht über die Situation im Saarland und Möglichkeiten, die sich aus dem Konjunkturprogramm des Bundes ergeben. Im Rennen um die Kanzlerschaft sieht die stellvertretende Parteivorsitzende noch Chancen für die SPD.

Corona-Maßnahmen Die im Ländervergleich scharfen Beschränkungen, die die Landesregierung in der Krise beschlossenen hatte, waren laut Rehlinger notwendig. „Ich bin davon überzeugt, dass der grundsätzliche Kurs der richtige war“, sagt sie. „Auch wenn es wie bei allen Präventionsmaßnahmen schwierig sein wird, im Nachhinein zu sagen, ob ein Weniger ausgereicht hätte.“ Aus dem Umstand, dass die Infektionszahlen im Saarland relativ schnell zurückgegangen sind, dürfe man aber nicht den Schluss ziehen, dass die Einschränkungen der falsche Weg gewesen seien, so Rehlinger.

Besonders in der Wirtschaft seien einige Beschränkungen allerdings „auch zu Recht als ungerecht empfunden worden“. Gerade bei den schrittweisen Wiederöffnungen der Geschäfte habe sich gezeigt, „wie schwierig Abgrenzungen da sind“, sagt Rehlinger. „Warum durften zum Beispiel Friseure öffnen, Kosmetiker aber noch nicht?“ Hier hätte das Land schneller branchenübergreifend einheitliche Kriterien schaffen müssen. „Um Gerichtsurteile zu verhindern vielleicht auch mal eine Woche früher“, sagt Rehlinger.

Generell sei irgendwann ein „Punkt erreicht gewesen, an dem die Regeln nicht mehr überschaubar waren“, so Rehlinger. Darüber sei innerhalb der Regierung ständig diskutiert worden. „Ich habe immer gesagt, wenn die Leute die Regelungen nicht mehr verstehen, werden sie sie nicht mehr beachten.“

Grenzschließungen Bei der Frage, ob es richtig war, die Grenzen zu Frankreich und Luxemburg zu schließen, nachdem die Region Grand Est zum Corona-Risikogebiet erklärt worden war, ist Rehlinger zwiegespalten. „Natürlich konnten wir damals nicht sagen: ‚Wir machen einfach weiter wie bisher‘“, sagt sie. „Dennoch war ich von Anfang an der Auffassung, dass man es so nicht hätten machen müssen.“ So sei die Schließung „als bewusster Akt, um die saarländische Bevölkerung vor Franzosen zu schützen“, präsentiert worden. Auch wenn sie seinen Namen nicht explizit nennt, spielt Rehlinger damit sicherlich auch auf Innenminister Klaus Bouillon (CDU) an, der wiederholt medienwirksam auf die Schließungen und scharfe Grenzkontrollen gedrängt hatte.

Im Ergebnis seien im Nachbarland Bilder entstanden, „für Dinge, von denen ich gehofft hatte, dass wir sie ganz weit hinter uns gelassen haben“, sagt Rehlinger. Obwohl die französische Seite vorbildlich reagiert habe und die bilaterale Freundschaft ihrer Meinung nach keine bleibenden Schäden davontrage, „glaube ich schon, dass da ein kleiner Merkposten zurückbleiben wird“, fürchtet Rehlinger. Mit dem damaligen Kenntnisstand sei der Weg aber „in der Sache“ richtig gewesen, daher sei sie ihn auch mitgegangen. „Man muss das dennoch nicht zu einem politischen Schauspiel machen. Wenn wir die Grenzen 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs zumachen, ist so etwas unangemessen.“

Konjunkturpaket Auch wenn es keine Kaufprämie für Autos mit Verbrennermotor enthält – das von der großen Koalition im Bund geplante Corona-Konjunkturprogramm kann im Saarland nach Rehlingers Einschätzung viel bewegen. „Wir sollten mit der Debatte um die Kaufprämie nicht den Blick dafür verstellen, dass in dem Papier auch viel für uns als Auto-, Zulieferer- und Stahlland drinsteckt“, sagt sie. „Dass man zum Beispiel Beihilfen für Betriebskosten in der Stahlindustrie leisten will, ist ein absolutes Novum.“ Mit einer solchen Förderung könnten die hiesigen Stahlunternehmen ihre Produktion nachhaltig sichern. „Das ist ganz entscheidend für die Frage, ob wir im Saarland weiterhin eine Roheisenphase haben werden oder nicht.“

Gleiches gelte für die geplanten Quoten für CO 2 -freien Stahl in Fahrzeugen. „Damit wird der Klimaschutzbeitrag endlich nicht mehr nur am Auspuffrohr gemessen.“ Auch wenn eine konkrete Ausgestaltung der Förderpläne für Stahl- und Autoindustrie noch ausstehe, „kann unser Anteil an dem Wumms ganz ordentlich werden“, sagt Rehlinger mit Blick auf eine Aussage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Auch die ab 1. Juli geplante Senkung der Mehrwertsteuer begrüßt die Wirtschaftsministerin grundsätzlich.

Nahverkehr Bis zur Entscheidung, ob und ab wann die Fahrgäste im ÖPNV direkt am Ticketschalter von der Mehrwertsteuer-Senkung profitieren, wird es laut der Verkehrsministerin noch etwas dauern – allerdings nicht nur im Saarland, sondern im gesamten Bundesgebiet. „Dass das bis zum 1. Juli passiert, kann man ausschließen.“ Das sei in der Verkehrsminister-Konferenz, der Rehlinger derzeit vorsitzt, am Montag nochmals deutlich geworden. Die technischen Hürden für eine kurzfristige Umstellung seien zu hoch. „Wir werden die Mehrwertsteuer-Senkung im Saarland an die Kunden weitergeben“, verspricht Rehlinger. „Wir müssen aber noch über den richtigen Weg befinden, denn über die Fahrscheinautomaten würde es zu lange dauern.“