Regionaler Leitartikel Mehr Investitionen in Bildung sind das eine, mehr elterliche Verantwortung das andere

Schulen sind ein Stück weit die (angeblich niemandem zur Verfügung stehenden) Glaskugeln, mit denen sich in die Zukunft blicken lässt. Grundschulen geben eine Ahnung davon, wie die Gesellschaft in 15, 20 Jahren tickt. An den weiterführenden Schulen verkürzt sich der Zukunftsblick auf fünf oder zehn.