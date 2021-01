Strategie-Wechsel : Regierungschef: Saarland führt Warteliste für Impfwillige ein

Wer einen Impftermin in einem der drei Impfzentren möchte, soll es künftig wesentlich einfacher haben. Das Land will eine Warteliste einführen. Wer sich für die Liste gemeldet hat, soll einen Termin bekommen.

Nach Problemen bei der Vergabe der Impf-Termine ändert das Saarland jetzt seine Strategie. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) kündigte an, dass „zeitnah“ eine Warteliste angeboten werde. Für diese Warteliste könnten sich alle Menschen der ersten berechtigten Impfgruppe anmelden, also alle über 80-Jährigen, Altenpflegekräfte sowie Krankenhausmitarbeiter in besonders gefährdeten Bereichen wie Intensivstationen und Notaufnahmen. Im Anschluss daran erhielten sie einen Termin für eine Impfung in einem der drei Impfzentren.