Kostenpflichtiger Inhalt: Gerüchte und Falschnachrichten : Saar-Regierung will Fake-News zu Corona-Epidemie bekämpfen

In den sozialen Netzwerken kursieren viele Gerüchte und Fake-News zu Corona. Foto: dpa/Tobias Hase

Saarbrücken Im Netz gibt es unzählige Gerüchte und Falschnachrichten über die Ausbreitung der Corona-Epidemie. Mit einem „Newsroom“ in der Staatskanzlei will die Regierung nun dagegen halten. Der Ministerpräsident hat eine „dringende Bitte“ an die Bevölkerung.

Die saarländische Landesregierung sagt Fake-News im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus den Kampf an. In der Staatskanzlei soll ab Montagmorgen, 8 Uhr, eine neue Einheit ihre Arbeit aufnehmen. Der sogenannte Corona-Newsroom werde schnell und umfassend über alle aktuellen Entwicklungen informiert, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU).

Er beklagte „Gerüchte, Mutmaßungen und böswillige Streuung von Fake-News“. Er sagte: „Das ist Gift, wenn es darum geht, diese Krise mit vereinten Kräften, mit kühlem Kopf, aber auch leidenschaftlicher Entschlossenheit anzugehen.“ Hans richtete eine „dringende Bitte“ an die Bevölkerung: „Verbreiten Sie bitte keine Gerüchte aus zweifelhaften Quellen.“ Er bat darum, stattdessen die sicheren und verlässlichen Informationen seriöser Medien und staatlicher Stellen zu verwenden.