„Notlagenkredite nicht überdehnen und Schuldenbremse einhalten“ Rechnungshöfe warnen vor Tricksereien bei der Schuldenbremse – Saarländerin neue Konferenz-Chefin

Bei ihrer Frühjahrstagung in München beschloss die Konferenz am Dienstag eine Erklärung, in der sie mahnt, Notlagenkredite nicht zu überdehnen und die Schuldenbremse einzuhalten. Eine Umgehung der Schuldenbremse durch Auslagerung der Kreditaufnahme aus den Kernhaushalten, etwa in Fonds, Nebenhaushalten oder andere Konstruktionen, gelte es zu vermeiden. „Eine wirksame Schuldenbegrenzung ist Garant einer finanziell nachhaltigen und generationengerechten Haushaltspolitik“, heißt es in der Erklärung.