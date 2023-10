Ausbau des ÖPNV im Saarland Reaktivierung alter Bahnstrecken – fahren auf diesen Gleisen bald wieder Züge?

Das Saarland lässt derzeit mögliche Streckenreaktivierungen von drei Ingenieurbüros in einer Machbarkeitsstudie untersuchen. Die Studie wurde 2022 in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse, die eigentlich schon vorliegen sollten, verzögern sich nach Angaben des Verkehrsministeriums voraussichtlich bis Anfang 2024, wegen „Anpassungen an der verwendeten Modellgrundlage“. Die Saar-Grünen finden das „langsam peinlich“ und sehen darin eine „Offenbarung des politischen Unwillens“.