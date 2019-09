Saarbrücken Überraschend sei der Wechsel an der Fraktionsspitze der SPD und im Bildungsministerium für die CDU-Landtagsfraktion gekommen, sagte Fraktionschef Alexander Funk der SZ.

„Ich bedauere den Rückzug von Stefan Pauluhn und danke ihm für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagte Funk. Auch mit Ulrich Commerçon als Nachfolge strebe er eine konstruktive Zusammenarbeit an. Diese habe es bislang – aller Reibereien zwischen CDU und SPD in der Bildungspolitik zum Trotz – auch in der Vergangenheit gegeben.