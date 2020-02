Zweifel in Saar-SPD an Fortbestand der großen Koalition im Bund

Saarbrücken/Berlin Nach der Meldung über den angekündigten Rückzug der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer melden sich auch saarländische Politiker zu Wort.

Die SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger, die von 2014 bis 2018 auch Kramp-Karrenbauers Stellvertreterin als Ministerpräsidentin war, zollte der CDU-Chefin Respekt. „Sie übernimmt Verantwortung & scheut auch harte persönliche Schritte nicht. So kenn ich sie“, schrieb Rehlinger auf Twitter. Die CDU brauche Orientierung und Verlässlichkeit. Kein Demokrat habe Interesse an einer CDU, die nach rechts kippe.

Die CDU-Landtagsfraktion beriet am Vormittag über die Folgen von Kramp-Karrenbauers Entscheidung. CDU-Generalsekretär Markus Uhl bedauerte den Schritt und zeigte Respekt. Er könne die Entscheidung aber schon verstehen. Kramp-Karrenbauer stelle sich in den Dienst der Partei und ihre Person hintenan.

Die aus dem Saarland stammende stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön, schrieb auf Twitter: „Wir verlieren an der Parteispitze mit AKK einen Menschen, der Politik so macht, wie ich es mir wünsche: mit Herz & Verstand. Eine mit einem klaren Kompass, die Probleme analysiert und löst, die zusammenführen statt spalten will.“ Schön fragte, ob nur noch laute Töne, Muskeln und schnelle Erfolge zählten?

Als einer von wenigen Bürgermeistern äußerte sich am Vormittag auch der Wadgasser Rathaus-Chef Sebastian Greiber. Aus Sicht des SPD-Politikers ist nicht nur Kramp-Karrenbauer gescheitert, sondern auch die saarländische CDU. Diese habe die historische Chance vertan, den Städten und Gemeinden zu helfen. Hintergrund ist, dass eine Entschuldung der Kommunen an der Bundes-CDU scheitert. „Wenn AKK sich in Berlin nur halb so viel für ihr Bundesland eingesetzt hätte, wie das jeder CSU-Bundespolitiker ungeniert für Bayern tut, wären die Altschulden schon lange von Tisch und das Saarland hätte wieder eine Chancengleichheit“, schrieb Greiber auf Facebook.