Reaktion auf „Bürgerdialog“ der AfD Rund 7000 demonstrieren gegen Rechts in Saarbrücken

Erneut versammelten sich zahlreiche Menschen in Saarbrücken, um gemeinsam unter dem Motto #gegenjedenfaschismus ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Am frühen Freitagabend trafen sich rund 7000 Menschen auf dem Landwehrplatz in Saarbrücken, um in einem Demonstrationszug zum Schloss zu ziehen, wo am Abend ein Bürgerdialog der AfD Rheinland-Pfalz/Saarland stattfand.