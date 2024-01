Doku im Filmhaus Saarbrücken über Romani Rose Polizei berichtet von Angriff auf jungen Sinto in Gersheim

Der Film „Unrecht und Widerstand“, eine Dokumentation über den Vorsitzenden des Zentralrats der Sinti und Roma, Romani Rose (78), und die Bürgerrechtsbewegung hat am Donnerstagabend im Saarbrücker Filmhaus seine brennende Aktualität bewiesen. Denn bevor die Doku von Peter Nestler, 2023 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, vor rund 25 Gästen gezeigt wurde, berichtete die Vorsitzende des Landesverbands der Sinti und Roma, Diana Bastian, von einem Vorgang, der sich nach ihren Angaben kürzlich in einer Gemeinschaftsschule des Saarpfalz-Kreises abgespielt haben soll. Wie Bastian dem Publikum in ihrer Begrüßungsrede mitteilte, sei ein junger Schüler, ein Mitglied der Gruppe der Sinti und Roma, von vier Schülern einer höheren Klasse zusammengeschlagen worden. Die Angreifer hätten dabei gerufen „Du dreckiger Zigeuner, wir wollen Dich hier nicht“, sagte Bastian, die sich auf die Aussagen der Mutter des angegriffenen Schülers berief. „Das ist es, was mich erschüttert“, sagte Bastian.