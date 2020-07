Raphael Klein : Sozialgericht für das Saarland – Neuer Präsident im Amt

Saarbrücken Justizstaatssekretär Roland Theis (CDU) hat – pandemiebedingt erst jüngst im persönlichen Gespräch – dem neuen Präsidenten des Sozialgerichtes für das Saarland, Raphael Klein, persönlich zur Übernahme der Amtsgeschäfte gratuliert, wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte.

„Mit seinen breiten Erfahrungen am Sozial- und Landessozialgericht, in der Ministerialverwaltung und seinem Engagement in der Juristenausbildung stellt Herr Dr. Klein die Idealbesetzung für die Präsidentenstelle dar“, sagte Theis. Zugleich dankte er Kühn-Sehn für dessen Wirken: „Sie haben das Sozialgericht in schwierigen Zeiten souverän geleitet und maßgeblich dazu beigetragen, dass der Rechtsgewährungsanspruch der Bürger, dem gerade für die sensiblen Materien des Sozialrechts eine besondere Bedeutung zukommt, vorbildlich erfüllt werden konnte.“