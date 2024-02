„Es ist nicht zu erwarten, dass die Familie einen Abriss gutheißen wird“ Radikale Neubau-Pläne für Saarbrücker Schlossplatz – Chef des Historischen Museums rechnet mit Kritik

Wie siamesische Zwillinge sind sie hier zu Lande seit rund 15 Jahren verbunden, die Begriffe Museumsbau und Ärger. Denn damals hatte der Architektenwettbewerb für den „Vierten Pavillon“ der Modernen Galerie des Saarlandsmuseums wegen einer anfechtbaren Jury-Entscheidung ein unschönes juristisches Nachspiel; der erste Preisträger flog raus aus dem Verfahren, gebaut wurde ein nachrangiger Entwurf. Nun soll, wie mehrfach berichtet, am Saarbrücker Schlossplatz das Historische Museum Saar erweitert werden, und mancher sieht wieder ähnliches Ungemach kommen. Denn das Bestandsgebäude, in das massiv eingegriffen werden muss oder das sogar – so das einstimmige Juryvotum – einem Neubau weichen soll, stammt von einem der bedeutendsten Architekten Deutschlands, dem 2021 im Alter von 101 Jahren verstorbenen Pritzker-Preisträgers Gottfried Böhm. Kaum anzunehmen, dass dessen Söhne, die ebenfalls Architekten sind, einen Abriss einfach so hinnehmen werden. Gegenwind von Böhmscher Seite könnte dem Projekt im Saarland zweifellos massiv schaden.