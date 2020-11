Neue Quarantäne-Regeln : Streit um Schutz vor Corona an Saar-Schulen

Saarbrücken Die Zahl der Saar-Schüler in Quarantäne sinkt. Die Lockerung erntet Kritik. Die Politik bietet FFP2-Masken als Schutz.

Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) hat auf Kritik am Corona-Schutzkonzept in saarländischen Schulen reagiert. Den Beschäftigten dort würden kurzfristig 250 000 zusätzliche FFP2-Masken zur Verfügung gestellt, die einen besseren Schutz vor Infektionen bieten. Sie würden in der kommenden Woche verteilt, teilte das Ministerium am Freitag mit. Weitere 250 000 Masken seien bestellt. Das entspreche dem Wunsch vieler Lehrkräfte.

Die Debatte um den Umgang der Landesregierung mit Corona in Schulen reißt dennoch nicht ab. Das Kollegium des Saarbrücker Rotenbühl-Gymnasiums kritisierte die Ministerin in einem Brandbrief scharf. „Wir erwarten von Ihnen als unserer Dienstherrin die Einhaltung der Fürsorgepflicht gegenüber allen Lehrkräften und Schülern sowie den bestmöglichen Schutz aller Lehrkräfte und Schüler unserer Schule.“ Neben FFP2-Masken fordern sie Spuckschutzwände, geeignete Lüftungssysteme und kleinere Lerngruppen, um Abstand halten zu können. Die aktuelle Diskussion entzündet sich vor allem an den neuen Quarantäne-Regeln. Seit Wochenanfang müssen nicht mehr alle Schüler einer Klasse im Saarland automatisch zwei Wochen in häusliche Quarantäne, wenn ein Mitschüler oder Lehrer dort positiv auf Corona getestet wurde. Die Behörden suchen jetzt direkte Kontakte. Die Regelung zeigt Wirkung: Am Freitag durften im Saarland laut Ministeriums noch 3292 Schüler und 345 Lehrer im Saarland ihr Zuhause nicht verlassen. Am Dienstag waren es noch 5025 Schüler und 568 Lehrer.