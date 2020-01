Im Uniklinikum Homburg : Verdacht auf Corona-Virus im Saarland

Homburg Im Saarland soll es einen ersten Verdachtsfall auf das Corona-Virus geben. Zwei unabhängige Labore untersuchen derzeit Blutproben.

Im Universitätsklinikum Homburg steht ein Patient unter Quarantäne, es besteht der Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus. Das meldet der Saarländische Rundfunk. Dem Bericht zufolge hat Regierungssprecher Alexander Zeyer den Verdachtsfall bestätigt. Er wollte aber noch keine Angaben über das Geschlecht des Betroffenen machen. Laut Zeyer erfolge die Behandlung über einen zuvor ausgearbeitete Notfallplan (wir berichteten). Die behandelnden Ärzte haben zwei Blutproben genommen, die nähere Erkenntnisse liefern sollen. Eine davon untersucht ein Labor in Homburg, die zweite die Berliner Charité. Die Ergebnisse werden am Freitagmittag erwartet.

Sollte sich eine Erkrankung mit dem Corona-Virus bestätigen, wäre der Fall im Saarland der insgesamt sechste in Deutschland. Alle anderen waren bisher in Bayern aufgetreten. Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Virus hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Notstand ausgerufen. Durch das neue Virus waren bis Donnerstag 170 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 8100 sind weltweit infiziert. Die WHO nennt das neue Virus jetzt „2019-nCoV – akute Atemwegserkrankung“.