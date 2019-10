Debatte in Rheinland-Pfalz : Qualität der Leichenschau auch im Saarland ausbaufähig

Debatte in Rheinland-Pfalz

Saarbrücken Die Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz beklagt Mängel bei der Leichenschau. Im Saarland ergab eine Studie: Auch hier besteht Handlungsbedarf.

Stirbt ein Mensch, wird der Hausarzt des Verstorbenen zur Leichenschau gebeten – ein in Deutschland übliches Vorgehen, das die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Rheinland-Pfalz scharf kritisiert. Sie wolle sich für die „qualifizierte Leichenschau“ einsetzen, bei der ein Spezialist den Totenschein ausstellt. Das gab die GdP auf ihrer Tagung am Dienstag bekannt. Der Grund: Viele Tode werden zu Unrecht als „natürlich“ deklariert, weil der Arzt, der den Totenschein ausstellt, zu wenig Erfahrung mit Obduktionen hat. Schätzungsweise 150 Morde bleiben auf diese Weise in Rheinland-Pfalz jedes Jahr unentdeckt. Auch Suizide und Unfälle sind davon betroffen. Wie hoch die genaue Zahl ist, lässt sich nicht feststellen: „Es werden ja nur die Fälle bekannt, die um ein Haar nicht bekannt geworden wären“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der GdP Rheinland-Pfalz, Bernd Becker, der Deutschen Presseagentur.