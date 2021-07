Werbung für Corona-Impfung : Saar-Promis krempeln für neue Impfkampagne die Ärmel hoch

Saarbrücken Etliche Promis sollen den Saarländern die Impfung gegen das Corona-Virus schmackhaft machen.

Mittlerweile sind im Saarland hinreichend Impfdosen vorrätig und zahlreiche Impftermine in den Impfzentren verfügbar. In den vergangenen Tagen haben die Buchungen für neue Termine trotzdem nachgelassen. Dem will die Landesregierung jetzt entgegenwirken.