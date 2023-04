Pro: Für die Abschaffung gesetzlicher Feiertage Warum das Saarland mindestens einen Feiertag streichen sollte

Vor allem das Saarland leistet sich teure Auszeiten – steht mit zwölf gesetzlichen Feiertage (von einigen Orten in Bayern abgesehen) an der Spitze. Und dann der Flickenteppich! Am 15. August ist in Homburg frei, in Zweibrücken nicht – mit Betreuungsproblemen für Pendler und Kaufkraftabwanderung. Zumindest das Transformationsland Saarland könnte ein Aufbruchsignal senden und den 15. August als gesetzlichen Feiertag abschaffen. Es blieben elf – immer noch mehr als in acht anderen Bundesländern.