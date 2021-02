Impfschutz für die Schnelltester : Priorisierter Impfschutz für Teile der Apothekerschaft

Saarbrücken Lehrer, Ärzte und einige Polizisten – sie bekommen priorisiert Impfungen gegen Corona, dürfen sich als Mitglieder der Priorisierungsgruppe 2 auf die Impfterminwarteliste des Saarlandes eintragen.

Doch was ist mit dem Personal in Apotheken? Der Geschäftsführer der Apothekerkammer des Saarlandes, Carsten Wohlfeil, fordert schon „lange eine höhere Priorisierung“ für Apothekenpersonal. Bis vergangene Woche vergebens. Doch da habe es offenbar ein Umdenken in der Politik gegeben, vermutet Wohlfeil. Zumindest die Apotheken-Mitarbeiter, die Corona-Schnelltests durchführen, „fallen in die Prioritätsgruppe 2“, bestätigt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf Nachfrage der Saarbrücker Zeitung. Die Apotheken erhielten die entsprechenden Priorisierungscodes für die Impf-Warteliste über die Apothekerkammer.