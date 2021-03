Öffnung nach Ostern : „Ermutigend bis vollmundig“: Das sagt die deutsche Presse zum Corona-Plan des Saarlandes

Viele Kritik - aber auch Zuspruch für Tobias Hans. Foto: dpa/Oliver Dietze

Von Karl Lauterbach und Manuela Schwesig (beide SPD) kam sofort beißende Kritik am neuen Corona-Komzept des Saarlandes. Einige Presse-Kommentare sind zum Teil deutlich positiver – und weniger aufgeregt.

Die Berliner „tageszeitung“ lobt den vom Saarland angekündigten neuen Weg in der Corona-Bekämpfung mit Tests:

Die Notbremse killt vielleicht ein paar berufliche Existenzen zusätzlich, aber nicht das Virus. Es ist deshalb an der Zeit, neu zu denken, vielleicht umzudenken und auch alternative Pfade auszuprobieren. So wie das Saarland, das ab 6. April den Tübinger Weg gehen will: Öffnungen gegen Tests. (…) Die Möglichkeit, sich freizutesten, hätte (…) den Effekt, dass ein Teil der ohnehin stattfindenden zwischenmenschlichen Kontakte, die zurzeit in ungelüftete Wohnzimmer verbannt sind, in einen öffentlichen und besser kontrollierbaren Raum verlagert würden. Kritiker wie der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach halten den saarländischen Versuch dennoch für fahrlässig. Bedenken mögen berechtigt sein, aber was ist die Alternative?

Die „Welt“ widerspricht dem Vorwurf von Karl Lauterbach, das Saarland handele „fährlässig“:

Man kann es durchaus anders nennen: ermutigend nämlich. Oder tatkräftig, vorbildlich, inspirierend, kreativ. Auf jeden Fall die Lebensgeister weckend. (…) Endlich mal eine politische Führung, die die falsche Logik der bundesweiten Teststragegie entlarvt. (…) Testen, testen, testen – dieser Ansatz setzt nämlich voraus, dass die Bevölkerung mitmacht. Das tut sie aber nicht, wenn sie dafür nichts bekommt. (…) Vorwürfe gegen jeden, der nach einem Jahr Pandemie auch mal neue Ansätze ausprobieren will, sind daher vor allem eines: fahrlässig.

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ relativiert die Pläne von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) etwas:

Was sich wie ein Ende des Lockdowns anfühlt, ist indes nur die Umsetzung jenes Anfang März beschlossenen Lockdownplans von Ministerpräsidenten und Kanzlerin. Der Beschluss sieht eben auch jene Öffnungsschritte vor, falls die Bedingungen dazu erfüllt werden. (...) Falls das „Saarland-Modell“ Schule macht, das sich wiederum an dem auch von Angela Merkel empfohlenen Vorbild Tübingen orientiert, wäre dies ein zusätzlicher Hoffnungsschimmer neben dem versprochenen „Impfturbo“ nach Ostern. Doch das Risiko, das Hans mit der Öffnung trotz Massentestung und Impffortschritt eingeht, zeigt sich nur ein paar Kilometer weiter (in Frankreich ...). Das Virus macht nicht kurz vor Saarbrücken halt.

Auch die „Neue Osnabrücker Zeitung“ sieht wenig Besonderes in den saarländischen Plänen:

Was das Saarland vollmundig als Ausstieg aus dem Lockdown nach Ostern ankündigt, ist nichts anderes als das, was in Niedersachsen ebenfalls längst geplant ist: Wer shoppen oder in den Biergarten möchte, muss einen negativen Corona-Test vorweisen.

Die „Badische Zeitung“ kritisiert eine Zweckentfremdung der Idee einzelner Testregionen, denn in Bund und-Länder-Beschlüssen dazu sei ...

... keine Rede von flächendeckenden Öffnungen und auch nicht davon, sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen. Die Absicht dahinter ist es, die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten zu untersuchen. Wie viel Ansteckungsgefahr steckt in der Außengastronomie? Das könnte man in Erfahrung bringen, wenn eine Region sie öffnet, während eine vergleichbare sie nicht öffnet. Das ist eine wissenschaftliche Idee.

In die ähnliche Richtung argumentiert die „Badische Zeitung“ (Freiburg):