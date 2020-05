Kostenpflichtiger Inhalt: Interview Hermann Josef Schmidt : „Ich sehe leider keinen nationalen Konsens“

Hilfe für Städte und Gemeinden in Deutschland Foto: SZ/Müller, Astrid

SAARBRÜCKEN Der Präsident des Saarländischen Städte- und Gemeindetages kämpft für einen Schuldenschnitt – und ringt mit Parteifreunden.

Die Kommunen müssen in der Corona-Krise nicht nur massive Steuerausfälle verkraften, sondern auch weniger Eintrittsgelder und Mieten sowie höhere Kreisumlagen zur Finanzierung der Sozialausgaben. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will den Kommunen daher die Hälfte der wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen kompensieren und ihnen zudem die Hälfte der Kassenkredite abnehmen. Die Umsetzung des Plans scheitert bislang am Widerstand der Bundes-CDU.

Herr Schmidt, freuen Sie sich über den Vorschlag von Olaf Scholz?

SCHMIDT Ja, denn der Vorschlag geht in die richtige Richtung. Er ersetzt zum einen die teilweise massiven Gewerbesteuerausfälle, unter denen insbesondere die wirtschaftsstarken Kommunen zu leiden haben. Zum anderen bringt er in Ergänzung des zum 1. Januar in Kraft getretenen Saarlandpaktes des Landes erhebliche finanzielle Erleichterungen bei den noch immer noch sehr hohen Kassenkrediten.

Warum wäre die Kompensation bei der Gewerbesteuer so wichtig?

SCHMIDT Die Gewerbesteuer ist die wichtigste kommunale Steuerart und sichert vielen Kommunen erhebliche Erträge. Bei erheblichen Einbrüchen wie jetzt führt dies zwangsweise zu Einschränkungen des Angebotes und zu Sparmaßnahmen beziehungsweise – wenn das bisherige Angebot aufrechterhalten werden soll – zum Aufbau von Kassenkrediten.

Wie würde sich der Vorschlag von Scholz für eine kommunale Altschuldenhilfe auswirken?

SCHMIDT Zunächst einmal würde der Bund die zweite Hälfte der Kassenkredit-Schulden übernehmen, für die dann die bis zum Jahr 2064 vorgeschriebene Tilgung entfiele. Das ist allein bei der Gemeinde Tholey im Jahr 2020 eine Entlastung von etwa 210 000 Euro.

Aber Zinskosten würden Sie bei Zinssätzen von nahe null doch kaum sparen.

SCHMIDT Die Entlastung wäre zurzeit relativ klein. Gefahren liegen jedoch in der Zukunft, wenn die Zinsen wieder steigen sollten.

Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten des Plans ein?

SCHMIDT Fast alle Länder außer den Betroffenen Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind skeptisch oder dagegen, auch weil zum Beispiel das Saarland pro Kopf zehnmal so viel Geld wie Bayern oder Baden-Württemberg erhalten würde. Zudem ärgert sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wohl darüber, von den Scholz-Plänen nicht vorab informiert worden zu sein. Dort ist zudem zu hören, dass die Regelung der kommunalen Altschulden-Frage reine Ländersache und Investitionen in die Zukunft wichtiger seien. Die Gemengelage ist schwierig, weil Scholz mit seinem Vorschlag – so sehen es zumindest viele in Berlin – auch die NRW-Kommunalwahl im September und die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Frühjahr 2021 als Wahlkämpfer im Blick hat. Der Deutsche Landkreistag verhält sich in dieser Frage eher ablehnend, die Bertelsmann-Stiftung hält das Problem im Moment nicht für drängend. Insgesamt sehe ich leider keinen nationalen Konsens für die Übernahme kommunaler Altschulden durch den Bund. Unter diesen Voraussetzungen halte ich die Umsetzung im Moment für wenig realistisch.

Wären mit einem Schuldenschnitt und der Kompensation der Gewerbesteuer-Ausfälle die finanziellen Probleme der Kommunen gelöst?

Hermann Josef Schmidt, CDU-Bürgermeister von Tholey und Chef des Städte- und Gemeindetages Foto: dpa/Carsten Koall

Die Glückauf-Halle in Elversberg leidet unter einem Sanierungsstau. Wohl auch eine Folge klammer Kassen in der Kommune. Foto: Thomas Seeber