Mediziner fordern strenges 2G und Impfpflicht : Präsident der Saar-Ärztekammer: Medizinische Versorgung wird „an die Grenzen ihrer Belastbarkeit“ gebracht

Saarbrücken Der Präsident der saarländischen Ärztekammer hat sich am Mittwoch zu der aktuellen Corona-Lage geäußert. Die Kammer begrüßt die verschärften Regeln, die im Saarland und im Bund eingeführt werden sollen – diese würden aber nicht ausreichen. Was nach Ansicht der Mediziner jetzt getan werden muss. Und welche düstere Prognose droht.

Die Corona-Lage in ganz Deutschland verschärft sich zusehends. Auch im Saarland wurden am Mittwoch neue Rekorde an Neuinfektionen und Inzidenz erreicht. Von Tag zu Tag schlechter wird außerdem die Situation in den Kliniken. Auf Bundesebene wird morgen auf der Bund-Länder-Konferenz über das weitere Vorgehen beraten, die mögliche Ampel-Koalition hat bereits mögliche Verschärfungen der bundesweiten Corona-Regeln diskutiert. Auch im Saarland drohen Verschärfungen, unter anderem 2G in Innenräumen – auch diese müssen aber erst noch beschlossen werden.