Ab 8.März : Präsenzunterricht für alle Saar-Schüler im März

Saarbrücken Weiterführende Schulen gehen ab 8. März in den Wechselunterricht. Grundschullehrer und Erzieher können sich bald zur Impfung anmelden.

Nachdem am Montag die Grundschulen und die Primarstufen der Förderschulen im Saarland in den Präsenzunterricht im Wechselmodell gestartet sind, sollen ab dem 8. März die weiterführenden Schulen folgen. Das beschloss der Ministerrat am Dienstag, wie das Bildungsministerium mitteilte. Demnach soll es ab dann für alle Klassen außerhalb der Hauptphase der gymnasialen Oberstufe einen Wechsel zwischen Präsenz- und Heimunterricht geben.

Die Schüler der Stufen 11 an Gymnasien und der Stufen 12 an Gemeinschaftsschulen starten ab dem 15. März in den täglichen Präsenzunterricht. Schüler der Abiturjahrgänge werden bis zum Ende der regulären Schulzeit am 12. März wie bisher ebenfalls in den Klassenräumen unterrichtet. Für die Schüler, für die Homeschooling nicht möglich ist, wird weiterhin ein pädagogisches Angebot aufrechterhalten – ebenso wie eine Nachmittagsbetreuung an Freiwilligen Ganztagsschulen.