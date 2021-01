Prozess gegen leitenden Kriminaldirektor wegen Nötigung im Amt : „Fühlte mich wie ein Beschuldigter“

Saarbrücken Junger Polizeikommissar belastet leitenden Kriminaldirektor vor Gericht.

Das Berufungsverfahren vor dem Landgericht gegen den leitenden Kriminaldirektor Christof Baltes (59) geht auf die Zielgerade. Der Vorsitzende Richter Raymond Gilles informierte am Freitag, dass am nächsten Verhandlungstag (16. Februar) noch Polizeirat W. als Zeuge gehört werden soll und die Plädoyers von Oberstaatsanwalt sowie Verteidiger gehalten werden sollen. Voraussichtlich am 17. Februar könne dann das Urteil fallen. In erster Instanz war Baltes wegen Nötigung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Verfahren gegen den ursprünglich mitangeklagten Polizeirat (42), der jetzt als Zeuge geladen ist, wurde – wie berichtet – kurz vor Prozessbeginn gegen Zahlung von Geldauflagen (insgesamt 9000 Euro) eingestellt. Er hat Fehler eingeräumt und sich entschuldigt.