Forderung aus Illingen Polizei-Wachen im Saarland rund um die Uhr besetzen? Gewerkschaft warnt vor Überlastung

Zuletzt hatte Andreas Hübgen (CDU) in der SZ gefordert, dass auch Illingen wieder eine Inspektion erhalten soll, in der jeden Tag rund um die Uhr Polizei anzutreffen ist. Auslöser für seine Reaktion war ein Einbruch im Rathaus. Bereits zuvor hatte es zahlreiche vergleichbare Straftaten in der Gemeinde und in der direkten Nachbarschaft gegeben. Illingen Bürgermeister forderte daraufhin, die Dienststelle in seinem Ort wieder aufzuwerten. Eine neuerliche SZ-Anfrage zu dieser Angelegenheit ließ das saarländische Innenministerium abermals unbeantwortet.